الوليد بن طلال: السعودية كانت على وشك "انهيار" اقتصادي وهذا سر "تسييس" قضية خاشقجي (فيديو)

جاء ذلك، في حوار تلفزيوني مع برنامج "في الصورة"، الذي يذاع على قناة "روتانا خليجية"، يوم الاثنين 18 مارس / آذار.

وتابع: "الدولة السعودية الثالثة كانت على وشك الانهيار الاقتصادي، وكنت أكتب للملك عبد الله فيحجب أحد الأشخاص الرسائل عنه، فلجأت للكتابة لولي عهده وقتها الملك سلمان"، مضيفا: "الأمير محمد بن سلمان هو من ساعدني في توصيل رسالتي إليه".

وتحدث الملياردير السعودي عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه كان صديقا عمل معه لمدة 5 سنوات، مضيفا: "ما حدث له جريمة نكراء وكارثة يجب ألا تتكرر، والغرب اهتم بتسييس قضيته".

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وتابع: "أراد الإعلام الأمريكي، اليساري، ضرب العلاقة بين محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما السبب الثاني هو ضد ما يقوم به ولي العهد السعودي من إصلاحات داخل المملكة".

وكان الوليد بن طلال من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديين، وكانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة.

ويذكر أن السلطات السعودية أطلقت سراح معظم محتجزي فندق الريتز كارلتون، الذين كان من بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار.