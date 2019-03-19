شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم جزئيا على معظم أنحاء السعودية وسط رياح مثيرة للأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة) فيما تأثر العوالق الترابية و الأتربة المثارة على مناطق ( الرياض ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة).

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.