"أنصار الله" تعلن مقتل 3 ضباط سعوديين و12 عسكريا يمنيا في نجران

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على موقع مستحدث بالقرب من رقابة مراش في نجران.

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وأضافت أن العملية أسفرت عن مقتل 3 ضباط سعوديين و12 عسكريا يمنيا.

وتحاول "سبوتنيك" التواصل مع المسؤولين السعوديين للوقوف على صحة المعلومات.

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يأتي ذلك عقب إعلان "أنصار الله" إحباط زحفين واسعين للجيش اليمني باتجاه مواقع تسيطر عليها الجماعة والقوات الموالية لها شرق جبل الدود في قطاع جيزان، وتكبيد المهاجمين قتلى وجرحى.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.