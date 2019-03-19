موسيقى تنساب من أوانٍ وزجاجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قد لا يتصور أحد أن بعض المعزوفات التي يقدمها المشاركون في مهرجان مترو دبي للموسيقى، آتية من آنية وزجاجات وأدوات تتجاوز وظيفتها المألوفة، لتنساب منها النغمات الجامعة بين سحر الموسيقى وعبقرية أدائها، في فضاء لم يكن مرتبطاً عند سكان دبي وزوارها، بهذا الفن، قبل انطلاقة المهرجان.

ويتفاعل رواد المحطات التي تشهد أنشطة المهرجان، مع ما تقدمه نخبة المواهب الموسيقية المشاركة فيه من مقطوعات فريدة، بعضها يعزف على أدوات تثير دهشة الجمهور.

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ويواصل المهرجان الذي ينظمه «براند دبي»؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في أولى دوراته، نشر إيقاعاته المبهجة بين رواد محطاته الخمس: برج خليفة/‏دبي مول، ومول الإمارات، والاتحاد، وبرجمان، ومركز دبي للسلع المتعددة.

وكبقية مبادرات «براند دبي»، يتيح مهرجان مترو دبي للموسيقى، مساحات رحبة للتفاعل بين المبدعين الإماراتيين والعرب والأجانب، من مختلف أنحاء العالم.

وتقام عروض المهرجان في المحطات المختارة يومياً خلال فترتين، الأولى من السادسة حتى الحادية عشرة صباحاً، والثانية من الرابعة عصراً حتى التاسعة مساء.