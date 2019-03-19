شكرا لقرائتكم خبر عن أوقفوا صناعة «أبناء الإرهاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

مارلين سلوم

كم جريمة ترتكب، والعالم شاهد لا حول له؟! جرائم تقشعر لها الأبدان، مرعبة وكأنها تخرج من الوهم والخيال والأساطير.. بل قل إنها مرعبة، لأنها تخرج من الوهم، ومن عالم الافتراض إلى الواقع. ومرعبة لأنها تثبت مدى تأثر الإنسان بما يشاهده على الشاشات بمختلف أحجامها وأشكالها وتطوراتها، لدرجة تحوله إلى «روبوت» ينفّذ ما تم شحنه به على مدى ساعات وأيام وسنوات.

مجازر، وجرائم قتل، وتنكيل بجثث، واعتداءات، وسرقات أيضاً، تُرتكب بأوامر من العقل المشحون بمشاهد وخطط لعمليات تم تنفيذها إلكترونياً، أو سينمائياً، أو تلفزيونياً. التطور الذي يقودنا إلى الانفتاح على العالم، يقودنا أيضاً إلى تفتح العقول على الإشارات السلبية بما فيها العنف والعنصرية، التي صار من السهل إرسالها من مصنّعيها إلى كل البشرية في ثوانٍ.

يخيفنا انتشار ظاهرة العنف، وسيطرة فكرة قتل الآخر في سبيل البقاء، التي تنشرها الأفلام وتتحول إلى ألعاب إلكترونية أو بالعكس. والكارثة، أنها تقسم العالم إلى أخيار وأشرار، وتغذي فكرة «كل من يختلف عنك هو مشروع عدو لك»، ولا بد من القضاء عليه قبل أن يقتلك، لذا يتم تبرير الجرائم فيها، بحجة الدفاع عن النفس واستباق الآخر للبقاء على قيد الحياة، أو «لإنقاذ العالم»!

يسعدنا أن تكون الإمارات الأقل عالمياً في مؤشر جرائم القتل والخطف والاغتصاب.. ويحزننا أن جهودها للدعوة إلى التسامح والأخوّة، ونشر السلام في العالم وليس داخلياً فقط، يقابلها انتشار «مجنون» للإرهاب، والذي يتخذ أشكالاً مختلفة، مستغلاً التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، ليحصد الأبرياء وينشر الفكر العنصري في أي مكان.

نستطيع أن نفعل الكثير، بل صار من واجبنا أن نبحث عن حلول عملية، تحول دون انتشار الإرهاب عبر الألعاب الإلكترونية، وأبرزها «بابجي»، التي تشحذ نفوس الشباب والأطفال، وتجعلهم «مشاريع مجرمين»، مهووسين مدربين عن بُعد، على ارتكاب الجرائم وقتل الأبرياء بالعشرات أو أكثر. نستطيع صد الإرهاب، عبر شن حملات إلكترونية و«هاشتاج» لمنع انتشار التحريض على القتل، والعنصرية، والتمييز، وحمل السلاح، وارتكاب الجرائم بدم بارد.

ماذا يحصل إن وقفنا في وجه تجّار الموت، وفي وجه ألعاب العنف، وغرف الرعب وكل ما يأخذ في الظاهر شكل التسلية، وهو في الحقيقة شكل صريح وفجّ من أشكال غسل الأدمغة لتكون مهيّأة لامتصاص كل أنواع سموم الإرهاب؟.

كل طفل وكل إنسان قد يصير «داعشي» الفكر والسلوك، إذا تعرض لحملات تشحنه وتغذي فكرة القتل والموت لديه، فتهون في عينيه الحياة، ويسهل الإجرام. لا فرق بين «داعشي»، أو «يميني متطرف»، أو «يساري متطرف».. أو كل من ينتمي إلى تنظيم يحرض على القتل ونشر الذعر في النفوس، فكلهم «أبناء الإرهاب»، ومكافحتهم تتطلب تحركاً فعلياً وسدّ الأبواب في وجه رياحهم، حتى وإن تسللت عبر هاتف أو لعبة أو أغنية.

[email protected]