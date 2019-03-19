بوتفليقة: تغيير الدستور يفتح الباب لاختيار رئيس جديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في رسالة وجهها للشعب، أمس الاثنين، أن تغيير الدستور سيفتح الباب أمام اختيار رئيس جديد للبلاد، مشيراً إلى أن الشعب الجزائري هو الذي سيقرر الدستور من خلال استفتاء، فيما قال رئيس أركان الجيش، نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، إن الجيش سيظل حصناً منيعاً للبلاد.

وأكد بوتفليقة أن «بلادنا مقبلة على تغيير نظام حكمها على يد الندوة الوطنية الجامعة».

وشدد على أن «الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطياف»، موضحاً أن «الندوة هي التي تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية»، لافتاً إلى أن «المسار الانتخابي سيبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية».

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش، نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، إن الجيش سيظل حصناً منيعاً للبلاد.

وقال إن الجيش يجب أن يكون مسؤولاً عن إيجاد حلول لأزمة البلاد في أسرع وقت. وأكد أن «الشعب الجزائري واعٍ ويعرف كيف يتعامل مع الأزمات». كما شدد على أن «قواتنا المسلحة هاجسها الأول الحفاظ على العلاقة الوطيدة مع الشعب».

من جهة أخرى، قال مسؤول بوزارة الخارجية إن من المتوقع أن يزور رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء عدداً من الدول بينها روسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي لتوضيح الأزمة في البلاد.

بدوره، دعا أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين في أقرب وقت لتجنيب الجزائر الانزلاق. وقال أويحيى، الذي يتزعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي في رسالة إلى أعضاء الحزب تم الكشف عنها أمس، إن «الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا في الفترة الأخيرة لا تترك مجالاً للارتياح، سواء على مستوانا كأشخاص أو على مستوى عائلاتنا السياسية». وشدد على ضرورة تقديم تنازلات من أجل إنقاذ الجزائر من المأزق، مؤكداً في نفس الوقت أنه لا السلطة ولا الحكومة أغلى من الجزائر.

ولم يوضح أويحيى، طبيعة هذه التنازلات، غير أنه أشار إلى أنه يمكن لها أن تقنع المواطنين بمصداقية المسار الانتقالي الديمقراطي الذي اقترحه بوتفليقة.

ولفت إلى أن هذه التنازلات من شأنها أن تقنع المعارضة بالمشاركة في الندوة الوطنية الجامعة التي ستراجع الدستور، وتسن قانون انتخابات جديداً، وتؤسس لهيئة مستقلة للانتخابات الرئاسية، مؤكداً مشاركة حزبه في هذه الندوة.

ودعا الأخضر الإبراهیمي، أمس، إلى الحوار للخروج من الأزمة، مؤیداً قرارات الرئیس بوتفلیقة المتعلقة بتأجیل الانتخابات الرئاسیة. وقال إن بوتفلیقة وضع خریطة طریق محكمة وتجسیدها على أرض الواقع هو السبیل الوحید للخروج من الوضع المحتقن الذي تعرفه البلاد حالیاً، مضیفاً أن «الحوار بهدوء من شأنه إنجاح الخطة».

يذكر أن 13 نقابة رفضت دعم مساعي رئيس الوزراء نور الدين بدوي لتشكيل حكومة يأمل أن تساعد على تهدئة المحتجين الذين يضغطون على الرئيس بوتفليقة ودائرته الداخلية كي يتنحى.

وكان الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حسين خلدون، أكد في مقابلة مع العربية، مساء الأحد أن الحزب لن يكون ضد الشعب.

ودعا الحراك الشعبي لاختيار قادة ووضع مقترحات لبناء الجمهورية الجديدة، والمشاركة في الندوة الوطنية .(وكالات)