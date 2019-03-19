دمشق: الجيش سيستعيد مناطق سيطرة الأكراد بالمصالحات أو بالقوة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الدفاع السوري العماد علي عبد الله أيوب، أمس الاثنين، أن الجيش السوري «سيحرر» مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن في شمال وشرق البلاد، على غرار مناطق أخرى، عن طريق «المصالحات» أو «القوة» العسكرية، مشيرا إلى أن جيش بلاده لديه القدرة على إخراج القوات الأمريكية من قاعدة التنف جنوب شرقي البلاد، في وقت واصلت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، تضييق الخناق أكثر فأكثر على مقاتلي تنظيم «داعش»المحاصرين في شرقي سوريا، تزامناً مع خوضها اشتباكات عنيفة واستهدافها بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية جيبهم الأخير في الباغوز.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي ورئيس أركان لقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في دمشق «الجيش سيحرر هذه المنطقة كما حرر معظم المناطق الأخرى في سوريا». وأضاف «الورقة الوحيدة المتبقية بيد الأمريكيين وحلفائهم هي قسد (قوات سوريا الديمقراطية)، وسيتم التعامل معها بالأسلوبين المعتمدين من الدولة السورية: المصالحات الوطنية أو تحرير الأراضي التي يسيطرون عليها بالقوة». وأكد أيوب أن «الدولة السورية ستعيد بسط سلطتها التامة على كامل جغرافيتها عاجلاً أم آجلاً.. وإدلب لن تكون استثناء أبداً». وأضاف أن «عوامل القوة متوفرة لدى الجيش العربي السوري لإخراج القوات الأمريكية المحتلة من التنف، مؤكدا أن«الولايات المتحدة ستخرج من سوريا لأن وجودها غير شرعي». وفيما يتعلق بالمباحثات مع الجانبين الإيراني والعراقي، أكد أيوب الحرص على تفعيل التنسيق وتمتين أواصر التعاون بين جيوشنا الثلاثة بما يخدم مصالحنا المشتركة. وتابع«زيارة الوفدين إلى دمشق أكثر من مهمة للجميع.. وما تمخض عنها سيساعدنا في الاستمرار في مواجهة التحديات والأخطار والتهديدات التي أفرزها انتشار الإرهاب التكفيري وتمدده في هذه المنطقة الحيوية من العالم».

من جانبه شدد رئيس الأركان العراقي عثمان غانمي على التنسيق مع الجيش السوري مؤكدا استمراره من خلال مركز المعلومات، وأشار إلى أن أمن الحدود بين البلدين كان حاضرا في المباحثات، منوها بأن الأيام المقبلة ستشهد فتح المعبر الحدودي واستئناف الزيارات والتجارة بين البلدين.

من جهة أخرى، قال مسؤول كردي في قوات سوريا الديمقراطية أمس في الباغوز: تقدمت قواتنا داخل المخيم ليلاً وسيطرت على مبان عدة، قبل أن تتابع تقدمها صباح أمس وتطوق داعش من ثلاث جهات بينما يوجد نهر الفرات من الجهة الرابعة. ويقتصر وجود التنظيم حالياً في الباغوز الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، على مخيم عشوائي محاط بأراض زراعية تمتد حتى الحدود العراقية. شنت طائرات التحالف عدة ضربات جوية بمحاذاة النهر بعد رصد تحركات لمقاتلين من التنظيم قرب جسر مدمر كان يربط ضفتي الفرات. وقال المتحدث باسم التحالف شون أمس إن الهجوم البري لقوات سوريا الديمقراطية كان فعالاً للغاية، موضحاً أن هذه القوات تواصل اتباع مقاربة مدروسة ومنهجية لإنهاء آخر مناطق سيطرة داعش«. وفي تغريدة ليل الأحد الاثنين، أفاد مدير المركز الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي عن سيطرة قواته على مواقع عدة وتفجير مستودع للذخيرة داخل جيب التنظيم. وقال إنها تسيطر حالياً على أبنية داخل المخيم.(وكالات)