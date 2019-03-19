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الشيخة فاطمة توجّه بإنشاء جمعية أمهات أصحاب الهمم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، توجيهاتها بإنشاء جمعية أمهات أصحاب الهمم.
وتضمّ الجمعية في عضويتها كل أمهات أصحاب الهمم، في جميع مناطق الدولة، وستكون ذات نفع عام. وتتمثل أهداف الجمعية وفق توجيهات سموّ «أم الإمارات»، في تبادل المعرفة والخبرات بين أمهات أصحاب الهمم، وإيجاد قناة تواصل فعال بينهن وبين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، فضلاً عن عقد الندوات وورش التدريب لهن، لرفع مستوى وعيهن. وستعقد الأمهات المؤسسات للجمعية اجتماعاً في وقت لاحق، للاتفاق على النظام الداخلي للجمعية، تمهيداً لطلب إشهارها، بناء على دعم سموّ الشيخة فاطمة وتوجيهها بضرورة تأسيسها. (وام)

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