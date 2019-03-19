اليمن... "أنصار الله" تعين نائبا عاما وتجري تغييرات في جهاز القضاء

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، إن "رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، أصدر قراراً رقم (53) لسنة 2019م بتعيين القاضي نبيل ناصر العزاني نائبا عاما للجمهورية"، خلفاً للقاضي ماجد مجاهد مبخوت الدربابي. وأضافت أن المشاط أصدر أيضاً قراراً رقم (54) بتعيين القاضي محمد أحمد علي مرغم نائب أول لرئيس المحكمة العليا. © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE Advertisements وتضمن القرار تعيين كل من: القاضي محمد علي لقمان والقاضي محمد عبد الله الشرعي والقاضي يحيى عبد الله العنسي، أعضاءَ في المحكمة العليا. وأصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى قراراً رقم (55) بتعيين القاضي محمد محمد الديلمي أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى. وشملت القرارات في جهاز القضاء، تعيين رئاسة جديدة لهيئة التفتيش القضائية، حيث أصدر رئيس المجلس السياسي القرار رقم (56) بتعيين القاضي أحمد محمد العقيدة رئيساً لهيئة التفتيش القضائي والقاضي عبد السلام أحمد السرحي نائبا لرئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون النيابة. وتضمنت التغييرات القضائية، قراراً رقم (58) بتعيين القاضي مجاهد أحمد عبد الله علي، محامي عام الأموال العامة، فيما نص القرار (59) على تعيين القاضي أحمد عباس محمد الجرافي وكيلا لوزارة العدل لشؤون التوثيق.

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