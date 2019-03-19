اليمن... قوات العمالقة تعلن إصابة 5 جنود بقصف للحوثيين في الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي للعمالقة على موقعه، بأن "مليشيا الحوثي قصفت مساء الاثنين، بقذائف الهاوزر والهاون مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي شرق الحديدة".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وأكد "إصابة 5 جنود من القوات المشتركة جراء القصف".

وأشار إلى "تصعيد الحوثيين عملياتهم العسكرية مؤخراً وخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة".

Advertisements

في سياق آخر، قال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "الحوثيين دفعوا بتعزيزات مكونة من أكثر من 13 عربة دفع رباعي تحمل مقاتلين وعتاداً عسكرياً، إلى مواقعهم شرق الجبلية الواقعة غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأضاف أن "التعزيزات تأتي بعد يومين من استقدام الحوثيين تعزيزات إلى منطقتي السويق والمغرس".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، أن الجيش اليمني قصف بأكثر من 50 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة جنوب وشرق مدينة التحيتا، واستهدف منطقة الفازة في ذات المديرية بـ 22 قذيفة.