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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي للعمالقة على موقعه، بأن "مليشيا الحوثي قصفت مساء الاثنين، بقذائف الهاوزر والهاون مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي شرق الحديدة".
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وأشار إلى "تصعيد الحوثيين عملياتهم العسكرية مؤخراً وخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة".
في سياق آخر، قال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "الحوثيين دفعوا بتعزيزات مكونة من أكثر من 13 عربة دفع رباعي تحمل مقاتلين وعتاداً عسكرياً، إلى مواقعهم شرق الجبلية الواقعة غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة".
وأضاف أن "التعزيزات تأتي بعد يومين من استقدام الحوثيين تعزيزات إلى منطقتي السويق والمغرس".
من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، أن الجيش اليمني قصف بأكثر من 50 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة جنوب وشرق مدينة التحيتا، واستهدف منطقة الفازة في ذات المديرية بـ 22 قذيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... قوات العمالقة تعلن إصابة 5 جنود بقصف للحوثيين في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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