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حمود يضيئ منزل عبدالمحسن الثنيان

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

الأستاذ عبدالمحسن بن حمود الثنيان من محافظة الزلفي، واحد منسوبي المحكمة العمالية في محافظة المجمعة ، رزق بمولود جميل، حل ضيفاً أضاء منزله – ماشاء الله – واتفق مع حرمه على تسميته (حمود) جعله الله من مواليد السعادة وأقر به أعين والديه..مبروك

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