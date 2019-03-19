شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقاً على هجوم نيوزيلندا.. «الجبير»: الإرهاب ترفضه الإنسانية ولا دين له والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ما يحدث في العالم من تعاطف وتضامن مع المسلمين؛ جراء الحـادث الإرهـابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهـاب لا دين ولا عرق له، وترفضه الإنسانية بأجمعها.

Advertisements

وأضاف أن الجريـمة الإرهـابية البشعة التي استهدفت المصلين في مسجدين بنيوزيلندا تحتم علينا جميعاً أن نتحد ونقف صفاً واحداً؛ لمحاربة الكراهية والتطرف اللذين يتسببان في قتـل الأبرياء.

ولفت الجبير إلى ما ذكره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أن الحـادثة الإرهـابية الشنيعة التي وقعت في نيوزيلندا لا تقرّها الأديان ولا قيم التعايش، وأنها عمل جبان ومُدان.

وأشار إلى أن نيوزيلندا بلد آمن ومسالم ومنفتح على الجميع، وأن ما قامت به رئيسة الوزراء في نيوزيلندا والحكومة والشعب النيوزيلندي خير دليل على ذلك.