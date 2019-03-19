شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تغيير ملصق مستويات كفاءة الطاقة في غسالات الملابس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قرر البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة إدراج غسالات الملابس بأنواعها ضمن الأجهزة الكهربائية التي تم تغيير ملصق البطاقة من النجوم إلى المستويات، وسيكون بمقدور المستهلك تمييز الأوفر في الأول من سبتمبر العام المقبل 2019 م.

وألزم البرنامج المصنِّعين والمستوردين بمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة، وذلك بدءاً من مطلع شهر أكتوبر 2018، التي تضمنت “تغيير وتوحيد” شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وذلك في جميع المصانع والمنافذ الجمركية، على أن يتم منع تداول البطاقات القديمة في الأسواق.

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وتأتي “البطاقات الجديدة” على شكل “مستويات” بدلاً من “النجوم” وتوضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، وسيتم تطبيقها على عدد من الأجهزة الكهربائية، مثل: “المكيفات، الغسالات، النشافات، الثلاجات والمجمِّدات، سخانات المياه، ومنتجات الإنارة”.

يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحداً من البرامج الحكومية الفاعلة، الذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث يتشارك في تطبيق هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية المحدثة والخاصة بالأجهزة الكهربائية، ولتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع الأجهزة، حتى يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج بسهولة ويسر.