شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الوليد بن طلال يرد على شائعة فرض قيود مالية عليه بعد خروجه من «الريتز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الأمير الوليد بن طلال، أنه ما زال يملك السيطرة الكاملة على ممتلكاته، مضيفاً أنه لا توجد أي قيود مالية عليه.

وقال الوليد خلال استضافته في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”: “أثناء تواجدي في فندق الريتز كارلتون كانت تأتيني مراسلات من أخي محمد بن سلمان، ويأتيني مسؤولون كبار في الدولة، وكل الأمور كانت تمشي على قدم وساق”.

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وتابع قائلاً: “ما حدث في الريتز “مفاهمة” أنا راضٍ عنها، والدولة راضية عنها، وليست “تسوية”، وتبقى تفاصيلها بيني وبين الدولة”.

وأشار إلى أن المعاملة في الريتز كانت 5 نجوم للجميع، وكل المحتجزين كانوا مقدرين ومحترمين لأبعد الحدود.

وأوضح أن كل ما أُشيع عن تعرضه للتعذيب خلال فترة احتجازه بأنه افتراء وكذب، مضيفاً: ”كنت أضحك، مرة يقولوا علقوني من رجولي، ومرة يقولوا رحت سجن الحائر”، و”كان يجينا ذبايح”.