ملفات أمنية وعسكرية تتصدر زيارة بومبيو إلى الكويت

اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: يصل وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، إلى الكويت غدًا الثلاثاء ضمن جولته الثانية في الشرق والاوسط والخليج العربي منذ بداية العام الحالي.

وكان من المقرر ان يزور بومبيو الكويت ضمن جولته الأولى التي شملت مصر والسعودية وقطر وعمان والبحرين، والامارات في شهر كانون الثاني 2019، لكن حالة وفاة عائلية حتمت عليه العودة مباشرة إلى واشنطن.

برنامج الجولة

وإلى جانب الكويت سيزور وزير الخارجية الأميركية، لبنان وإسرائيل، وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في بيان سابق، "إن بومبيو سيترأس وفد بلاده في الحوار الاستراتيجي الأميركي الكويتي الثالث الذي سيشمل مجالات عدة، وفي بيروت ستتركز لقاءاته على مناقشة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه لبنان، وسيؤكد على دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني ومؤسسات الدولة الشرعية".

مناقشة القضايا الحرجة

وبحسب بالادينو، فإن زيارة إسرائيل ستتضمن تبادل وجهات النظر مع مسؤوليين إسرائيليين حول عدد من القضايا الإقليمية الحرجة بما في ذلك مواجهة تأثير النظام الإيراني وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل، كما سيشارك القادة الإسرائيليين والقبارصة واليونانيين لمناقشة قضايا الطاقة والأمن الرئيسية التي تواجه منطقة شرق البحر المتوسط".

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برنامجه في الكويت

نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، قال، "إن زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، إلى البلاد التي تبدأ يوم غد الثلاثاء ستشكل مناسبة وفرصة مهمة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والأمني والتعاون الجمركي".

ورحب الجارالله بزيارة بومبيو التي تأتي في إطار جولات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، معربا عن تطلعه لأن تسهم في تعزيز الحوار الاستراتيجي وتطوير مجالاته.

الحوار الاستراتيجي

جدير بالذكر ان تأجيل زيارة بومبيو في المرة الماضية، ادت إلى تأجيل الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الكويتي- الأميركي، وسبق للولايات المتحدة الأميركية وان استضافت الجولتين الأولى والثانية عامي 2016 و2017، ويهدف الحوار بين البلدين إلى تنفيذ الرؤية المشتركة للبلدين في التعاون الثنائي في مختلف مجالات الشراكة المفيدة للطرفين، خصوصًا أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وواشنطن بلغ وفق آخر إحصائية 4 مليارات دولار، في حين فاقت الاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة 400 مليار دولار في مختلف المجالات.

الجار الله، أكد "أن الكويت تتطلع لنجاح المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية الأميركي مع المسؤولين في الكويت والتي تتطرق لتشمل مجالات التعاون العديدة لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري والطاقة إضافة إلى التعاون في المجال الأمني والعسكري خصوصا فيما يتصل بجهود البلدين في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله"، مشيرا، "إلى ان المباحثات ستتناول أيضا الملفات الساخنة التي تشغل المنطقة وخصوصا الوضع في اليمن وسوريا".

