شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يدين حادث اطلاق النار بإحدى محطات ترام هولندا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استنكار بلاده وإدانتها الشديدة، لحادث إطلاق النار الذي وقع في محطة للترام بمدينة أوترخيت الهولندية، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء الاثنين، إلى ملك هولندا فيليم ألكسندر، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية.
وشدد أمير الكويت على أن هذا العمل الإجرامي، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.
كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى ملك هولندا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يدين حادث اطلاق النار بإحدى محطات ترام هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.