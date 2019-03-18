شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الموعد المتوقع للاعتدال الربيعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الاعتدال الربيعي يحدث يوم الخميس 21 مارس 2019 عند الساعة الـ12:58 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة (9:58 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش)؛ وهو أول يوم في فصل الربيع فلكيّاً.

وقال أبو زاهرة إن الاعتدال الربيعي يمثل نقطة في مدار الأرض حول الشمس؛ وهو أيضاً علامة للحظة التي تعبر فيها الشمس “ظاهريّاً” خط الاستواء السماوي منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي لقبة السماء.

وأشار إلى أنه في ذلك اليوم تكون أشعة الشمس عمودية على منطقة الاستواء، وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوٍ على نصفَي الكرة الأرضية، بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة، وتتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين؛ وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة.

وتابع: “لذلك بشكل عام من المفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة، والليل 12 ساعة، ولكن هذا لا يحدث تماماً لسببين: الأول أن الشمس قرص دائري، وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض.

ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي، وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي، وهذا في حد ذاته يعطي نحو 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة.

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واستطرد أبو زاهرة قائلاً: “أما السبب الثاني فهو الانكسار الجوي؛ إذ يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور؛ إذ يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق.

ومن باب المصادفة أن قُطر الشمس الزاوي نحو 0.5 درجة، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الأفق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس، ويؤخر غروبها، ويضيف نحو 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة؛ وبالتالي مزيد من ضوء النهار في الاعتدال”.

ولفت إلى أنه يمكن ملاحظة أن التقاويم الفلكية لا تعطي عادة أوقات شروق الشمس أو غروبها إلى الثانية. وهذا الانكسار الجوي متغير إلى حد ما؛ إذ يعتمد على درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية والضغط البارومتري.. وهذه كلها تزيد من الانكسار الجوي.

وقال إن الراصد للسماء في يوم الاعتدال الربيعي سيلاحظ أن الشمس تشرق من نقطة الشرق الأصلية، وتغرب في نقطة الغرب الأصلية، وبعد ذلك سيلاحظ أن الفجر أصبح مبكراً، وأصبحت الشمس تغرب متأخرة. وعند مراقبة مسار الشمس الظاهري في قبة السماء كل يوم سيلاحظ أنه يتغير نحو الشمال.

ولفت إلى أنه بعد أسابيع من حدوث الاعتدال الربيعي سيلاحظ أن الشمس تشرق من الشمال الشرقي؛ وهذا لأن الأرض تغيِّر موقعها في مدارها حول الشمس؛ وهو ما يجعل نقاط الشروق والغروب تتجه نحو الشمال في قبة السماء.

يُذكر أن فصل الربيع سوف يستمر 3 أشهر و17 ساعة و56 دقيقة حتى موعد الانقلاب الصيفي في 21 يونيو القادم.