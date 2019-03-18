شكرا لقرائتكم يعقوبيان تتحدث عن إجماع على حماية الفساد والفاسدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 50 دقيقة في 19 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 23:09

كشفت النائب بولا يعقوبيان عن وثائق تتعلق بملفات الفساد. وردت في مؤتمر صحافي عقدته على مدى ساعتين، في حضور ممثلي منظمات من المجتمع المدني ومناصرين، على "الحملة التي تستهدفني بسبب فتحي ملف الفساد، والتي طالتني بالشخصي والعائلي والسياسي". وقالت: "من يسمع كلمات النواب في جلسة الثقة للحكومة وتصريحات قادة الاحزاب يشعر كأن هناك إجماعاً في البلد على محاربة جماعية للفساد، لكن هناك اجماعا على حماية الفساد وحماية الفاسدين"، معتبرة ان "الفساد صار ميثاقياً لأننا نختبىء وراء الطائفة لتبرير الفساد الواضح والذي يدفع ثمنه كل اللبنانيين من كل الطوائف".



أضافت: "بعد كلمتي في جلسة الثقة في ملف التوظيفات والكهرباء والمحارق وسد بسري، فتحت علي في الملفات الثلاثة الأولى أبواب جهنم، وتزامنا، تبلغت دعوى قضائية من الوزير جبران باسيل يطالب فيها بتعويض 75 ألف دولار، كعطل وضرر لتشويه سمعته وكرامته"، عارضة صورة لتغريدة للوزير باسيل على تويتر في موضوع الإهدار في بواخر الكهرباء، ولافتة الى انها تقدمت بإخبار الى المدعي العام المالي ليسأل عن الموضوع، ومعتبرة ان وظيفتها كنائب هي "الشك والظن".

قالت نقلاً عن جواد عدرة ان "استيراد الفيول من دولة الى دولة يؤمن وفرا على الدولة بقيمة 200 مليون دولار في السنة، والقانون ينص على استيراد الفيول من دولة لدولة، لكننا استمررنا في الاستيراد على مدى 11 سنة من خلال عائلتين فقط". ورأت أن "الحملة التي اتعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي مدبرة وفيها تآمر ضدي لانني اقول لهم انتم فاسدون، والكلام على ممتلكاتي التي اكسبتها من عملي الخاص هو للتغطية على فسادهم".

وعرضت شريط فيديو "صوره شخص من حزب سبعة" يظهر فيه سائقها السابق "يقبض رشوة مالية للتشهير بي"، معربة عن تخوفها على امنها الشخصي، ومتحدثة عن "توظيف ذباب الكتروني للنيل مني بالشخصي". مضيفة: "أعلم بكل قصصكم الشخصية وماذا يوجد داخل منازلكم لكن لن أستعمل هذه المعلومات".

وسألت باسيل: "لماذا لم يرد او يرفع دعوى عندما قال وزير المال علي حسن خليل نصفهم حرامية، وعندما قالت جريدة المستقبل انك اشتريت منزلا في بريطانيا ب 5 ملايين استرليني عام 2013 "، مؤكدة انها تملك "خارج لبنان حصة من منزل في اميركا وبعت منزلا في باريس بعد اشهر من دخولي النيابة".

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وأكدت تأييدها للجيش، مستنكرة اتهامها بأنها طعنت الجيش وبانها تبرر تصرفات فضل شاكر ضده، متهمة خصومها باتباع سلاح الاجتزاء والتحريف لتضليل الناس". واعتبرت ان "مصلحة اهل السلطة هي ان يبقى الشعب اللبناني مفرزا طائفيا ومتعصبا بهدف شد العصب وجذبه الى احزابهم"، رافضة ان "اوضع في خانة مذهبية لان لا علاقة لذلك بالعمل الوطني".

وسألت: "لماذا تدفع وزارة الطاقة والمياه 4 ملايين دولار سنويا لجمعيات غير حكومية"، واضعة السؤال برسم المجلس النيابي.

واستنكرت التشكيك في دفاعها عن الفقراء، وهي ميسورة، معتبرة ان "الدفاع عن حقوق الفقراء ليس مرتبطا بالمستوى المالي للشخص لان الموضوع ليس طبقيا". وأكدت ان "الملفات في موضوع الدعوى المقامة ضدها ستقدم الى القضاء.

وفي موضوع الحصانة رأت ان "احزاب السلطة السياسية المختلفة جذريا على الحصص تواطأت ضدي"، داعية الناس الى "محاسبتهم والوقوف مع المعارضة"، ومؤكدة ان "حصانتي اخذتها من الناس والحصانة سلاح يعطى للنائب ليتكلم وليقوم بدوره في المحاسبة وليس ليتظلل بها للسرقة والصفقات، ولن اتخلى عن حقي في الظن والشك".

وقالت: "يتمسكون بالمواقع والوزارات التي شغلوها لسنين، لانهم بنوا شبكة ستذهب كلها الى القضاء مع اسماء الشركات التي توقع معها الاتفاقات. ويريدون اسكاتي في موضوع المحرقة، ويحضرون لتقاسم بليوني دولار للنفايات، بينها محرقة بيروت التي تقدر كلفة بنائها فقط ب 350 مليون دولار بالاضافة الى الكلفة التشغيلية والصيانة"، مؤكدة أن موقفها مستند الى رأي الخبراء البيئيين والمهندسين والصناعيين، وانها تتعرض "لحملة ترهيب للسكوت".

وجددت التأكيد ان "حملتها تطال الجميع، وان ما قالته عن الرئيس فؤاد السنيورة في موضوع الـ11 بليون دولار قاله المدير العام لوزارة المال الان بيفاني". وقالت: "سأزور كل المناطق اللبنانية لانني نائبة عن الامة"، مشيرة الى انها قدمت الى الان 35 مشروع قانون، اي نصف عدد مشاريع القوانين التي تقدمت الى المجلس، آخذة على الافرقاء السياسيين والاحزاب "المتاجرة بموضوع النازحين السوريين لشد العصب".