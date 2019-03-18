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الوليد بن طلال يكشف ما فعله محمد بن سلمان خلال احتجازه في "الريتز" (فيديو)

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Khalij.net

جاء ذلك، في حوار تلفزيوني مع برنامج "في الصورة"، الذي يذاع على قناة "روتانا خليجية"، اليوم الاثنين 18 مارس/ آذار.

وقال ابن طلال "أخي الأمير كان يتواصل معي في الريتز أسبوعيا، والمحبة بيني وبينه لا حدود لها".

وتابع الأمير السعودي "كل ما أشيع عن موضوع التعذيب افتراء والمعاملة في الريتز كانت 5 نجوم للجميع، وكل المحتجزين كانوا مقدرين ومحترمين لأبعد الحدود".

وكان الوليد بن طلال من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديين، وكانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة.

ويذكر أن السلطات السعودية أطلقت سراح معظم محتجزي فندق الريتز كارلتون، الذين كان من بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار.

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