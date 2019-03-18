الإمارات تتفوق على بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة

تقدمت الإمارات حسب المؤشر الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى على دولة من خارج عضوية المنظمة، على 27 من الدول الأربع والثلاثين الأعضاء، من ضمنهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأستراليا.

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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن مؤشر الدول الإيجابية يقيس مقومات جودة الحياة والسلوك الإيجابي للدول اعتمادا على معايير تتضمن مستوى اهتمامها بمستقبل الأجيال القادمة، ومدى تأثيرها الإيجابي على العالم.

وجاء الترتيب المتقدم لدولة الإمارات في المؤشر نتيجة لمستويات جودة الحياة المتميزة، والسلوك الإيجابي للدولة وطنيا وإقليميا وعالميا، وجهودها المستمرة في استشراف المستقبل ومواكبة متغيراته وتوقع الفرص والتحديات التي يحملها في مختلف القطاعات الحيوية، بحسب الوكالة.

ولم يغفل المؤشر أيضا تركيز الإمارات على الأجيال القادمة وتمكين الشباب وإعدادهم وبناء مهاراتهم وتهيئتهم لمتطلبات المستقبل.

وأوضحت الوكالة، أن دور الإمارات العالمي المتميز في دعم جهود التغير المناخي وتطوير حلول الطاقة المستدامة في العالم، واحتلالها المركز الأول كأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية، بين العوامل التي ساهمت في تفوقها على العديد من دول المنظمة.