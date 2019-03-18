وزير ليبي يشيد بجهود تركيا في دعم أمن واقتصاد بلاده

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

أشاد، فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليًا، الإثنين، بجهود تركيا ودعمها لليبيا في كل المجالات، وخاصة الأمنية والاقتصادية.

جاء ذلك في تصريحات للوزير الليبي خلال لقائه بالسفير التركي لدى ليبيا، سرحت أكسين، حسب بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه، ثمن السفير التركي المجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية، وعلى رأسها الترتيبات التي تشهدها العاصمة طرابلس وضواحيها من خلال تحسن الأوضاع الأمنية على كل الأصعدة.

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ومنذ سنوات تعاني ليبيا الغنية بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا في العاصمة طرابلس (غرب) وخليفة حفتر المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

وأثر هذا الصراع بشكل كبير على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

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