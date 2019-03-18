مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني في حادث سير بالقاهرة

القاهرة / الخليج 365

لقي مستشار وزير الدفاع اليمني لشئون الموارد البشرية اللواء عبد القادر العمودي، مصرعه، الإثنين، في حادث سير غربي القاهرة، وفق إعلام محلي.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية بينها بوابة صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، أكدت التحريات الشرطية الأولية أن الحادث "قضاء وقدر".

Advertisements

وأشارت إلى أنه أثناء تواجد "العمودي" في أحد شوارع الجيزة صدمته سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وتم القبض على السائق المتهم في الحادث، واحتجازه في أحد أقسام الشرطة بالجيزة وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2018، أظهر تقرير رسمي، أن عدد حوادث السيارات على الطرق بمصر في النصف الأول من 2018 بلغ 4426 حادثا، نتج عنها وفاة 1560 شخصا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.