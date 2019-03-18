صحيفة الخليج الالكترونية لقي طفلان مصرعهما وأُصيب شخصان آخران نتيجة حادث دهس تعرضوا له على طريق “الشرائع- مكة” بالقرب من حجز المركبات مساء اليوم. وفي التفاصيل، أن عدداً من الأطفال برفقة والدهم تعرضوا لحادث دهس مساء اليوم، على طريق ” الشرائع- مكة” ما نتج عنه مصرع طفلين وإصابة شخصين آخرين بإصابات وصفت بـ”الخطيرة”. Advertisements وباشرت الجهات الأمنية بعد تلقيها البلاغ الموقع؛ فيما تولت فرق الهلال الأحمر السعودي نقل الطفلين المتوفيين والمصابين الآخرين إلى المستشفى. وكانت إدارة مرور العاصمة المقدسة قد باشرت الحادث، فيما أشارت معلومات أولية إلى أن الحادث نتج عنه أكثر من وفاة لأطفال، وإصابة والدهم بإصابات بليغة أثناء محاولة قطعهم الطريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفلين إثر حادث دهس على طريق#الشرائع- #مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.