الخليج - فهد الهائج احتفلت أسرة العبدالوهاب بزواج أبنها الشاب محمد بن خالد العبدالوهاب على كريمة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن سعيد في فندق الريتز وذلك وسط حضور عدد من المسؤولين ووجهاء المجتمع وأقارب وأصدقاء العروسين الذين قدموا التهاني بهذه المناسبة.. تهانينا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد العبدالوهاب عريسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.