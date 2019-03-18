مقتل 6 من #مليشيا_الحوثي في تسلل بجبهة #المصلوب.. هاجموا 3 مواقع

صحيفة الخليج الالكترونية

قتل ستة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف.

وأوضح قائد جبهة المصلوب المقدم هادي الفاضلي، أن عناصر من المليشيا حاولت مهاجمة مواقع الجيش في الغرفة، والزرقة، والسلان، بمديرية المصلوب.

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وأضاف “الفاضلي” في تصريح لـ”سبتمبر نت”، أن المليشيا أعدت للهجوم مسبقًا، في محاولة منها لاستعادة مواقع في المديرية.

وبين أن قوات الجيش الوطني، أحبطت هجوم المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مصرع ستة من عناصرها وجرح آخرون.