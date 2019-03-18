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صحيفة الخليج الالكترونية
قتل ستة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف.
وأوضح قائد جبهة المصلوب المقدم هادي الفاضلي، أن عناصر من المليشيا حاولت مهاجمة مواقع الجيش في الغرفة، والزرقة، والسلان، بمديرية المصلوب.
وأضاف “الفاضلي” في تصريح لـ”سبتمبر نت”، أن المليشيا أعدت للهجوم مسبقًا، في محاولة منها لاستعادة مواقع في المديرية.
وبين أن قوات الجيش الوطني، أحبطت هجوم المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مصرع ستة من عناصرها وجرح آخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 من #مليشيا_الحوثي في تسلل بجبهة #المصلوب.. هاجموا 3 مواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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