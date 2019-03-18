فيديو| حادث هولندا.. القبض على المشتبه به في هجوم أوتريخت

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الشرطة الهولندية، مساء الاثنين، القبض على المشتبه به في إطلاق النار داخل إحدى محطات ترام مدينة أوتريخت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدث باسم الادعاء العام الهولندي، حسبما نقل موقع "داتش نيوز" المحلي.

وأضاف أنّ إطلاق النار أسفر عن "مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 أخرين بينهم 3 في حالة حرجة".

كما أشارت الشرطة أنه حتى الساعة (17: 54 ت.غ) مازالت دوافع المهاجم "غير واضحة".

وذكرت شرطة مدينة أوتريخت، على تويتر أنهم يبحثون عن مشتبه به من أصل تركي يدعى كوكمان تانيش يبلغ من العمر 37 عاما.

يشار إلى أنّ عائلة المشتبه به، كانت صرحت بأن " مشاكل عائلية وراء هجوم أوتريخت".

وأوضحت الأسرة أن "تانيش" أطلق النار على قريب له في الترام، ومن ثم على أشخاص أرادوا مساعدة المستهدف.

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ولفت الشرطة الهولندية إلى أن "تانيش" يعاني من مشاكل نفسية، ومثل أمام قاض في إحدى المحاكم قبل أسبوعين لمحاولته اغتصاب سيدة.