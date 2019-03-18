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أثارت الخطة التي كانت تقضي بضم وزير الثقافة والإعلام السعودي إلى مجلس إدارة "لا سكالا" جدالا غاضبا قالت خلاله جماعات لحقوق الإنسان وشخصيات سياسية إن "لا سكالا"، هي واحدة من أكثر المؤسسات الثقافية الإيطاليا وقارا، يجب أن تعف عن الأموال السعودية، وفق وكالة "رويترز".
© AFP 2018 / Aris Oikonomou
وقال سالا للصحفيين بعد اجتماع لمجلس إدارة دار الأوبرا لاتخاذ قرار "قررنا بالإجماع رد الأموال". وأضاف "في الوقت الحالي السير في هذا الطريق غير ممكن".
وحث نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة الحاكم ماتيو سالفيني دار الأوبرا على رفض المال. وفي عطلة نهاية الأسبوع، دعا حاكم منطقة لومباردي وهو عضو أيضا في حزب الرابطة إلى عزل المدير الفني لدار الأوبرا، ألكسندر بيريرا. وقال سالا إن بيريرا الذي ستنتهي فترة عمله العام المقبل باق في منصبه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غضب عارم... دار أوبرا إيطالية ترد ملايين الدولارات للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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