بعد غضب عارم... دار أوبرا إيطالية ترد ملايين الدولارات للسعودية

أثارت الخطة التي كانت تقضي بضم وزير الثقافة والإعلام السعودي إلى مجلس إدارة "لا سكالا" جدالا غاضبا قالت خلاله جماعات لحقوق الإنسان وشخصيات سياسية إن "لا سكالا"، هي واحدة من أكثر المؤسسات الثقافية الإيطاليا وقارا، يجب أن تعف عن الأموال السعودية، وفق وكالة "رويترز".

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وقال رئيس بلدية ميلانو جوزيبي سالا، الذي يرأس مجلس إدارة "لا سكالا"، إن الأموال وهي جزء من عقد شراكة مقترح قيمته 15 مليون يورو ومدته خمس سنوات مع وزارة الثقافة السعودية أودعت في حساب خاص لدى طرف ثالث دون موافقة من دار الأوبرا.

وقال سالا للصحفيين بعد اجتماع لمجلس إدارة دار الأوبرا لاتخاذ قرار "قررنا بالإجماع رد الأموال". وأضاف "في الوقت الحالي السير في هذا الطريق غير ممكن".

وحث نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة الحاكم ماتيو سالفيني دار الأوبرا على رفض المال. وفي عطلة نهاية الأسبوع، دعا حاكم منطقة لومباردي وهو عضو أيضا في حزب الرابطة إلى عزل المدير الفني لدار الأوبرا، ألكسندر بيريرا. وقال سالا إن بيريرا الذي ستنتهي فترة عمله العام المقبل باق في منصبه.