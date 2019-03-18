مسؤول فلسطيني: حاكم عربي ينتصر للقدس رغم أنف ترامب ونتنياهو

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وقال الخطيب عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن الملك عبد الله شيد مشاريع بالملايين في المسجد الأقصى "لم يعهدها المسجد عبر تاريخه".
وأضاف الخطيب "رغم أنف ترامب ونتنياهو، الملك هو الوحيد الذي ينتصر للقدس".
وأوضح الخطيب، أن الشريف الحسين بن علي اهتم بالقدس والمسجد الأقصى وحماه ودفع من جيبه لترميم الأقصى، كما طالب جميع الدول العربية بحماية القدس وترميمها، وأوصى أن يدفن فيها.
وأتم الخطيب "ثم جاء الملك عبد الله الأول والملك طلال ثم الملك الحسين، وجميعهم عملوا ما عملوا للمقدسات في القدس".
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