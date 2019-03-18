شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 57 سيارة «مرسيدس» بسبب خلل في نظام الأمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، 57 مركبة مرسيدس S – CLASS / MAYBACH S 650 2019 بسبب خلل في مستشعر قفل حزام الأمان للمقاعد الأمامية والخلفية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الخلل قد يؤدي إلى عدم تفعيل نظام شد/ سحب حزام الأمان؛ مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ونصحت وزارة التجارة والاستثمار، المستهلكين إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.