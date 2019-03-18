شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمارات العامة» يعلن تمديد التقديم في برنامج «تطوير الخريجين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، تمديد التقديم في برنامج الصندوق لتطوير الخريجين. وأوضح الصندوق: أنه لكثرة الاستفسارات وطلبات التمديد لفترة التقديم في برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الخريجين؛ تم تمديد فترة التقديم حتى تاريخ 25 مارس.

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