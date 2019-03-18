شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. سقوط مركبة في عقبة «نصبة» وإصابة 4 وافدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أُصيب 4 عمال من جنسية عربية عصر اليوم الاثنين، بإصابات مختلفة؛ إثر انقلاب مركبتهم وسقوطها بعقبة نصبة التابعة لمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى المخواة العام عن طريق الهلال الأحمر، وباشر الحادث مرور محافظة المخواة، كما باشرت إسعافات الهلال الأحمر والصحة ودوريات المرور.

وتكررت حوادث السقوط في عقبة “نصبة”، حيث كانت وعورة الطريق، وعدم وجود حواجز حديدية أو أسمنتية سبباً رئيساً، الذي يشكل خطورة بالغة على مرتاديه.