فيديو| حادث هولندا.. مارك روته: سيادة القانون والديمقراطية فوق العنف

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اعتبر رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم الاثنين، أن سيادة القانون والديمقراطية في بلاده "تتفوقان على العنف".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده روته تعقيبًا على إطلاق نار داخل ترام في مدينة "أوترخت" وسط البلاد؛ ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 9 آخرين، حسب السلطات المحلية.

وقال روته إن "هولندا بشكل عام أُصيبت بصدمة حيال الهجوم الذي وقع في ساحة (14 أكتوبر)" في أوترخت.

وأضاف أن "أي هجوم إرهابي في هولندا يعتبر هجوما على تسامح مجتمعنا".

وتابع: "إذا كان هذا الهجوم إرهابيًا فلدينا ردّ واحد.. سيادة قانونا وديمقراطيتنا تتفوقان على العنف".



وفي وقت سابق اليوم، أعرب ملك هولندا فيليم ألكساندر، والملكة ماكسيما، عن أسفهما حيال سقوط ضحايا في الهجوم.

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وقالا، في بيان، إنه لا يمكن قبول الحادثة التي جرت اليوم، معربين عن تضامنهما مع أسر الضحايا.

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة الهولندية الرسمية إن هناك ادعاءات تفيد بأن المشتبه به في إطلاق النار، وهو من أصل تركي يدعى كوكمان تانيش (37 عاما)، لديه سوابق جنائية، بينها الاغتصاب، لكن لم يتم تأكيدها بعد.

من جهة أخرى، نفّذت الشرطة الهولندية عملية في مبنى بالقرب من مكان الحادث.