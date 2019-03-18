كارثة الإعصار في موزمبيق.. أعداد الضحايا قد يرتفع إلى ألف قتيل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال رئيس موزمبيق فيليب نيوسي عبر الإذاعة الرسمية اليوم الاثنين، إن عدد القتلى جراء الإعصار إيداي والفيضانات التي وقعت في الآونة الأخيرة في موزامبيق قد يرتفع إلى نحو ألف شخص.

لقي 113 شخصًا على الأقل مصرعهم في زيمبابوي و موزمبيق المجاورة خلال المرور المدمر للإعصار الاستوائي "ايداي".

و ارتفعت حصيلة القتلى في شرق زيمبابوي إلى 65 قتيلاً، فيما أعلنت موزمبيق مصرع 48 شخصًا في وسط البلاد حيث مر الإعصار الجمعة و السبت.

و كان مسؤولون بالأمم المتحدة أعلنوا اليوم أن ما يقرب من 150 شخصًا لقوا مصرعهم في كل من موزمبيق و مالاوي و زيمبابوي جراء الإعصار العنيف الذي ضرب الدول الثلاث وتسبب أيضًا في فقدان مئات الأشخاص و تقطع السبل بعشرات الآلاف ممن عزلهم عن الطرق و الهواتف في المناطق الريفية و الفقيرة بشكل رئيسي.

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و ما يزال العشرات في عداد المفقودين في وسط موزمبيق و شرق زيمبابوي بعد مرور الإعصار الذي صاحبته رياح عاتية و أمطار غزيرة و فيضانات دمرت جسورًا وجرفت منازل في البلدين.

فيما بدأ برنامج الأغذية العالمي عملياته؛ من أجل تقديم مساعدات غذائية إلى ما لا يقل عن 1,25 مليون شخص من المتضررين من إعصار إيداي، الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص في شرق أفريقيا.

ذكرت وكالة الأمم المتحدة، الأحد، في جنيف، أن التقدير الحالي لمتلقي المساعدات يستند إلى دراسات في ملاوي وموزمبيق.

وقال هيرف فيرهوسيل المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، لوكالة الأنباء الألمانية: «من المحتمل أن يتأثر آلاف آخرون بالأحداث في زيمبابوي؛ حيث لا تزال التقييمات جارية»