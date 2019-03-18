هولندا.. ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم «أوتريخت» إلى 3 قتلى

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة إطلاق النار بمدينة أوتريخت الهولندية، الإثنين، إلى 3 قتلى و9 جرحى، حسب السلطات المحلية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن جان فان زانين، رئيس بلدية أوتريخت، إن 3 أشخاص قتلوا، في الهجوم الذي وقع داخل ترام بالمدينة.

وأوضح زانين أن 9 آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم، بينهم 3 في حالة خطيرة.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الهولندية، مقتل شخص، وإصابة آخرين في الهجوم الذي لم تستبعد أن يكون الدافع وراءه إرهابيًا.

وذكرت شرطة مدينة أوتريخت، على تويتر أنهم يبحثون عن مشتبه به من أصل تركي يدعى كوكمان تانيش يبلغ من العمر 37 عاما.

ودعت المواطنين الهولنديين إبلاغ الشرطة في حال رؤيتهم لـ "تانيش" وعدم الاقتراب منه.