السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعربت السعودية عن إدانتها بشدة للانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والعدوان على المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالعزيز الواصل اليوم الاثنين، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق في الانتهاكات في قطاع غزة: "إن تقرير اللجنة بيّن حجم الانتهاكات الجسيمة واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين العزّل في قطاع غزة المحاصر الذي نتج عنه حتى نهاية 2018م مقتل حوالي 183 فلسطينيا وإصابة الآلاف من بينهم أطفال ونساء".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف دعا المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات العدوانية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لاتزال مستمرة دون رادع منذ عقود وستستمر القوات الإسرائيلية في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني في ظل سياسة الإفلات من العقاب.

وأوضح أن اتفاق المملكة مع اللجنة في جميع ما توصلت إليه من توصيات خصوصًا المتعلقة بتنفيذ جميع التوصيات الناتجة عن الإجراءات الخاصة ولجان تقصي الحقائق، مطالباً الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهم لتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان وضمان احترام القانون الدولي بناء على المادة المشتركة الأولى لاتفاقيات جنيف.

