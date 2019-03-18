دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تكشف عن أجهزة iPad Air وiPad mini الجديدة على متجرها الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

دفعت شركة ابل باثنان من أجهزة الآيباد الجديدة اليوم على متجرها الرسمي، حيث كشفت الشركة عن كلاً من أجهزة iPad Air وiPad mini التي تتميز بدعم قلم ابل، كما تأتي بآداء أفضل بنسبة 70%.

بعد تعتيم متجر ابل للحظات، عاد المتجر للإنطلاق مع تحديث جديد لأجهزة الآيباد، حيث كشفت شركة ابل عن جهاز iPad Air الذي يتميز بحجم 10.5 في الشاشة، مع آداء أفضل بنسبة 70% بدعم من رقاقة ابل المميزة A12 Bionic، إلى جانب تقنية محرك Neural من ابل، أيضاً يدعم هذا الإصدار العرض الأكبر في الشاشة بنسبة 20% مع الجيل الأول من قلم ابل.

أيضاً يأتي جهاز iPad Mini الجديد بحجم 7.9 إنش في الشاشة، والذي يتميز بشاشة أكثر سطوعاً بنسبة 25% عن الإصدار السابق، ويدعم أيضاً قلم ابل، كما يأتي كلا الجهازين بتحسينات في تصميم محكم يدعم رؤية أفضل للمستخدم.

ومن المقرر أن يتوفر كلاً من iPad Air وiPad mini باللون الفضي، الذهبي إلى جانب الرمادي، مع سعة تخزين تبدأ من 64 جيجا بايت في النموذج الأول إلى 256 جيجا بايت في أعلى نموذج لأجهزة الآيباد.

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ويبدأ سعر iPad mini الجديد من 399 دولار للإصدار الذي يدعم WiFi فقط، بينما يأتي النموذج الذي يدعم شبكات المحمول أيضاً بسعر يبدأ من 529 دولار.

من جانب أخر ينطلق جهاز iPad Air في النموذج الذي يدعم WiFi فقط بسعر يبدأ من 499 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بدعم شبكات المحمول أيضاً بسع يبدأ من 629 دولار.

المصدر

هذا الموضوع ابل تكشف عن أجهزة iPad Air وiPad mini الجديدة على متجرها الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.