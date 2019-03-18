دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إنفوجرافيك: ماذا يحدث على الإنترنت في دقيقة؟

في الحياة العادية، تمر الدقيقة الواحدة على أغلبنا دون أن نلحظ هذا، وربما لا نرى فيها أحداثًا تُذكر مقارنة بباقي أحداث اليوم الأخرى.

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ولكن على شبكة الإنترنت فالوضع مختلف تمامًا، ففي هذا العالم الافتراضي الضخم، فإن كل دقيقة تمر تشهد كمًا هائلًا من العمليات والبيانات التي يتم نقلها، بدرجة ربما لا يمكن للعقل البشري تخيلها.

ولأن معرفة كل ما يحدث على الإنترنت في دقيقة واحدة بمنتهى الدقة أمرًا مستحيلًا تقريبًا، مع العدد الهائل من المواقع والتطبيقات التي يزخر بها الفضاء السايبري، فقد قام موقع weforum بإعداد إنفوجرافيك، يعرض فيها ما يحدث في عدد من أشهر المواقع والتطبيقات على شبكة الإنترنت خلال الدقيقة الواحدة.

© alqiyady إنفوجرافيك: ماذا يحدث على الإنترنت في دقيقة؟

فعل سبيل المثال، هناك مليون عملية تسجيل دخول على موقع فيسبوك تتم خلال الدقيقة الواحدة يوميًا، وهناك أيضًا 3.8 مليون عملية بحث تتم عبر محرك جوجل، بالإضافة إلى أن هناك 41.6 مليون رسالة يتم إرسالها عبر واتسآب وفيسبوك ماسنجر.

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وخلال نفس هذه الدقيقة، هناك 4.5 مليون فيديو تم مشاهدته على يوتيوب، و694,444 ساعة مشاهدة على نتفليكس، و41 مليون ساعة استماع من خلال المنصات الموسيقية المختلفة التي تعمل بطريقة البث التدفقي مثل سبوتيفي.

كما أنه خلال الدقيقة الواحدة على الإنترنت يتم إنفاق 996,956 دولار كمشتريات عبر مواقع التسوق المختلفة، وأكثر من 390 ألف تطبيق يتم تحميلها عبر متجري جوجل بلاي وآبل ستور.

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ولأن شبكة الإنترنت تنمو بشكل مطرد عامًا وراء الآخر، فقد عقد الموقع كذلك مقارنة بين 2019 و 2018 فيما يحدث على الإنترنت خلال دقيقة واحدة، حيث ظهرت عدة اختلافات جديرة بالملاحظة.

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© alqiyady إنفوجرافيك: ماذا يحدث على الإنترنت في دقيقة؟

فمثلًا شهدت منصات مثل نتفليكس نموًا ملحوظًا، والذي جاء في زيادة كبيرة في عدد ساعات المشاهدة، كما أصبح هناك إقبالًا ملحوظًا على شراء الأجهزة الذكية الناطقة مثل أمازون إيكو، والتي ربما تتضاعف خلال العام القادم.

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وعلى النقيض من هذا، فهناك منصات أخرى لم تنمو بالشكل المتوقع لها، مثل فيسبوك، بل إن هناك منصات تعرضت للتراجع بين هذين العامين، مثل سناب شات.

على كل، هذا ما حدث على الإنترنت في دقيقة خلال 2019، ومن المؤكد أننا سنشهد تغييرات عديدة في هذه الإحصائيات بحلول عام 2020.

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