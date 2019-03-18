دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Xiaomi تعلن رسمياً عن هاتف الألعاب Black Shark 2 بسعر يبدأ من 476 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت Xiaomi رسمياً الآن عن إصدارها الجديد من الهواتف المخصصة للألعاب Black Shark 2، الذي يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش، مع رقاقة معالج Snapdragon 855 وسعر يبدأ من 476 دولار.

تقدم شاومي إصدارها الجديد من هواتف الألعاب Black Shark 2 مع شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش، مميزة بجودة عرض FHD بلس، كما يدعم هذا الإصدار تقنية HDR.

كما يضم هاتف Black Shark 2 رقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام، أيضاً يأتي هذا الإصدار مع نظام التبريد السائل 3.0، الذي يجمع بين لوحات التبريد، وأنابيب التبريد أيضاً، مما يدعم تبريد جميع مكونات الهاتف التي تنتج حرارة بأعلى كفاءة، لتبريد المعالج حتى 14 درجة.

كما يأتي هذا الإصدار بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، مع تصميم مميز لشعار الهاتف بألوان RGB في الجهة الخلفية، كما يضم الهاتف أدوات تحكم محجوبة تتميز بحساسية اللمس للشاشة، أيضاً يدعم الهاتف تجربة ألعاب مميزة مع تقنية الذكاء الإصطناعي.

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وفي مواصفات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Black Shark 2 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل مميز بعدسات telephoto يدعم التكبير البصري حتى مرتين، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بمستشعر 20 ميجا بيكسل.

قدرة البطارية في الهاتف تصل إلى 4000 mAh، مع شاحن بقدرة 27W مميز بتقنية الشحن السريع ليدعم تشغيل الألعاب لفترة تصل إلى 30 دقيقة مع شحن الهاتف لمدة 5 دقائق فقط.

ومن المقرر أن تطلق شاومي هاتف Black Shark 2 بثلاثة من الألوان هم الأسود، الفضي إلى جانب الأزرق، على أن يأتي النموذج الأول من الهاتف مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 476 دولار، بينما يأتي أعلى نموذج للهاتف مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 625 دولار، حيث يبدأ الحجز المسبق للهاتف في الصين اليوم.

المصدر

هذا الموضوع Xiaomi تعلن رسمياً عن هاتف الألعاب Black Shark 2 بسعر يبدأ من 476 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.