محمد بن راشد: مطلوب للعمل معنا بمكافأة مليون درهم

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي محمد بن راشدمحمد بن راشد: مطلوب للعمل معنا بمكافأة مليون درهم

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد، عن الموسم الثالث لمبادرة "صناع أمل"، التي تهدف لمساعدة الناس في المجالات التعليمية والصحية والإنسانية والثقافية.

وسيتم تكريم الفائزين في إطار المبادرة بمكافأة تصل إلى مليون درهم، و"صناع أمل" مبادرة تأتي ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية.

ونشر على صفحته في تويتر: "مطلوب للعمل معنا.. صناع أمل في عالمنا العربي.. نذروا أنفسهم لمساعدة الناس ومنفعة الناس.. نريد قصصهم.. لتكريمهم وليكونوا قدوات لغيرهم.. أي صانع أمل في المجال التعليمي أو الصحي أو الإنساني أو الثقافي أو البيئي أو غيره هو رصيد لنا جميعا في بنك الخير والأمل".

وأضاف: "كل واحد منا فيه بذرة خير.. وكل واحد فينا قادر على العطاء.. وكل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه.. والنهر يبدأ بقطرات.. واستئناف الحضارة يحتاج لعطاء ومبادرات.. وصناعة الأمل في منطقتنا تعادل صناعة الحياة.. نحن بحاجة لكل قصة أمل".

المصدر: RT