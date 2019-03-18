شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء البحرينى يدين الهجوم الإرهابى على المصلين نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس الوزراء البحريني بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع على المصلين الأبرياء في مسجدين بنيوزيلندا.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن المجلس وصف - خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية اليوم ،الاثنين، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء - هذا الهجوم الإرهابي بأنه جريمة بشعة شنعاء، واعتداء غاشم على أبرياء آمنين، ويحمل في طياته كل أشكال الكراهية والتطرف والإرهاب.

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وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لنيوزيلندا حكومة وشعبا وإلى ذوي الضحايا، سائلا المولى عز وجل لهم الرحمة، وللمصابين الشفاء العاجل، مؤكدا ضرورة الوقوف ضد جميع أشكال التعصب والتطرف والكراهية والإرهاب ونشر رسالة المحبة والتسامح واحترام الأديان.