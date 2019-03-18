شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل رئيسة مجلس النواب البحرينى لبحث العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فوزية عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب فى مملكة البحرين، وتبادلا الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه بتويتر:"محمد بن زايد يستقبل رئيسة مجلس النواب فى مملكة البحرين، ويتبادل معها الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين".



محمد بن زايد

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ولى عهد أبو ظبى

كما استقبل محمد بن زايد وفد البنوك والمصارف التي شاركت في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة، وأثني على دورها ومساهمتها في دعم المبادرات الوطنية.

الشيخ محمد بن زايد