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وتابع أحمد تقد، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "اجتماع باريس، اليوم، تم ترتيبه منذ فترة من أجل دفع الحراك الموجود بالشارع وليس له علاقة بالحكومة أو المفاوضات أو الحوار مع النظام"، مضيفا: "الهدف الأساسي من الاجتماع هو تطوير وثيقة (الحرية والتغيير)، الدعوة كانت موجهة لجميع الأطراف بما فيها الطرف الأساسي في الوثيقة وهو نداء السودان، وتحالف قوى الإجماع بالإضافة إلى تجمع المهنيين".
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وتابع رئيس وفد التفاوض، بعد تلك المدة الطويلة والمتواصلة للحراك تبدو فرص النجاح والوصول للهدف من جانب الحراك محدودة في ظل الوضع الراهن، لذا فإن الاجتماع القائم في باريس يبحث كل الخيارات القائمة للعمل القومي ودفع الحراك في الشارع.
وأشار أحمد تقد، إلى أنه لا تستطيع أي جهة أن تقول أنها المحرك الأساسي للشارع السوداني، لأن المتظاهرين خرجوا بصورة عفوية ويحملون مطالب محددة، ثم جاءت الأحزاب وتجمع المهنيين، واليوم كل أطياف الشعب السوداني المعارض موجودين في الشارع.
واختتم رئيس وفد التفاوض، أن القوى المجتمعة في باريس تهدف لوضع خارطة طريق لمرحلة ما بعد الرئيس عمر البشير وعمليات التحول والسياسات البديلة في كل الاتجاهات، وخلق بدائل جديدة لقيادة العمل السياسي الموجود في الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في "العدل والمساواة" يكشف أهداف اجتماع القوى السودانية في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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