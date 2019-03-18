وكالة: السعودية تقلص نفوذ عائلة بن لادن

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© AP Photo / Sputnik/AP Photo
وتكشف الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن تمثيل أخوين فقط من العائلة، هما سعد وعبد الله بن لادن، في مجلس الإدارة الجديد المكون من تسعة أعضاء، في خروج على السيطرة الحصرية للعائلة على شركتها السابقة مجموعة بن لادن.
يذكر أن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في بيان نشرته صحيفة "أم القرى" الرسمية في وقت سابق، أن السلطات جردت حمزة نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل من الجنسية.
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