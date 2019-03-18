شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجاً جديداً لتمويل المطلقات والأرامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أطلق بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، منتج “كنف” بسقف تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم، حيث يستهدف الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات، وذلك من خلال منحهن تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

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وقال مدير عام الشراكات والتسويق بالبنك نور العبدالكريم: إنه في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ الذي يحظى به بنك التنمية الاجتماعية، يسعى البنك باستمرار لاستحداث منتجات تمويلية جديدة تخدم الشرائح المستهدفة من المواطنين، لمساندة تلك الأسر التي تزايدت عليها المسؤوليات الحياتيَّة، ومواكبة التغيرات المتسارعة لسد الفجوة التي تحدثها تلك المتغيرات.

وأضاف أن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن رعاية ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيدها الله ـ لضمان تمكين المرأة من الدعم المالي لتجاوز الصعوبات الآنية وتطوير مستواهن المعيشي، ليكونوا جزءاً من المجتمع الحيوي والمنتج؛ مما يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة لتلك الفئات المستهدفة؛ الأمر الذي يساعد في تحقيق رفاه اجتماعي لها، مشيرةً إلى أن منتج “كنف” التمويلي روعي فيه حاجة المطلقات والأرامل للدعم، حيث سيتمكن حالياً من الحصول على التمويل من خلال منتج “كنف” دون اشتراط وجود أبناء ولا يتطلب تقديم صك إعالة.

وأشار العبدالكريم إلى أنَّ منتج “كنف” متاح عبر موقع البنك الإلكتروني، حيث يحق للسيدات أن يتقدَّمن بعد استيفائهن شروط ولائحة التمويل الأسري، مفيداً أن التمويل يقدم بدون أيَّة فوائد ويصل إلى 30 ألف ريال وبأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهراً.