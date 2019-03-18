شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لسالكي 3 طرق في مكة من تدني الرؤية بسبب الغبار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذَّرت إمارة منطقة مكة المكرمة من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من طرق الطائف – الرياض، والخرمة – رنية، وطريق الساحل القديم والجديد.
وأضافت الإمارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مركز عمليات 911 أهاب بأخذ الحيطة والحذر لمرتادي تلك الطرق.
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