شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لسالكي 3 طرق في مكة من تدني الرؤية بسبب الغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّرت إمارة منطقة مكة المكرمة من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من طرق الطائف – الرياض، والخرمة – رنية، وطريق الساحل القديم والجديد.

وأضافت الإمارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مركز عمليات 911 أهاب بأخذ الحيطة والحذر لمرتادي تلك الطرق.