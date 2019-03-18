شكرا لقرائتكم روحاني يرفض اتهام حكومته بالتقصير: سنقاضي أميركيين فرضوا عقوبات على إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران - رويترز - | منذ 3 ساعات في 18 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 17:14

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات تتهم حكومته بالتقصير، مشيراً الى أنها سترفع دعوى قانونية في بلاده ضد مسؤولين أميركيين فرضوا عقوبات على طهران، تمهيداً لنقل الدعوى إلى محاكم دولية.



وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على ايران، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015.

وقال روحاني: "للأميركيين هدف واحد فقط: يريدون العودة إلى إيران وأن يحكموها مرة أخرى، ويعتقدون بأن ذلك ممكن من خلال هذه السياسات وفرض العقوبات. لكن ذلك لن يتحقق".

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وأضاف بعد جلسة للحكومة اليوم الاثنين، أن طهران استطاعت "كبح جماح سقوط الريال"، مستدركاً أن التوازن لم يعد بعد إلى سوق العملات الأجنبية. في السياق ذاته، اتهم محافظ المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومسؤولين أميركيين آخرين بشنّ "حرب نفسية" لإثارة فزع في سوق العملة، مؤكداً أن المصرف "يسيطر تماماً على السوق".

وندد روحاني بـ "انتقادات أطراف للحكومة واتهامها بالتقصير في أداء مهماتها كما يجب"، مؤكداً أن حكومته "تؤدي ما عليها في أكمل وجه".

ووصف العقوبات بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، مشيراً الى انه أمر وزيرَي الخارجية والعدل بـ "رفع دعوى قانونية في المحاكم الإيرانية على الذين فرضوا العقوبات على إيران في أميركا". وتابع أنه إذا دانت المحاكم الإيرانية المسؤولين الأميركيين، ستنقل بلاده الدعوى إلى محاكم دولية.