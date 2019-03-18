شكرا لقرائتكم مادورو يستعدّ لـ "إعادة هيكلة جذرية" للحكومة الفنزويلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس، موسكو - رويترز - | منذ 4 ساعات في 18 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 16:51

أعلنت ديلسي رودريغيز، نائب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الأخير يعتزم إجراء عملية "إعادة هيكلة جذرية" لحكومته، فيما يواجه تحدياً لحكمه بعدما نصّب زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة.



وكتبت على "تويتر": "طلب الرئيس نيكولاس مادورو من جميع (أعضاء) الحكومة تقديم خطط، لمراجعتها في إطار إعادة هيكلة عميقة لأساليب الحكومة ومهماتها".

يأتي ذلك بعد انقطاع للكهرباء استمر نحو أسبوع وشلّ البلد الذي يعاني من انهيار اقتصادي ونقص في الغذاء والدواء وهجرة ملايين من مواطنيه.

الى ذلك أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، انه سيلتقي الموفد الأميركي المكلّف ملف فنزويلا إليوت أبرامز، روما غداً الثلثاء لمناقشة كيفية تشجيع المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا. واضاف: "مواقف موسكو وواشنطن في شأن هذا الملف متناقضة تماماً، لكن ذلك ليس سبباً للامتناع عن الحوار".