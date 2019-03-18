شكرا لقرائتكم نقابات جزائرية ترفض دعم جهود رئيس الوزراء لتشكيل حكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 18 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 16:41

الجزائر - رويترز - رفضت 13 نقابة جزائرية مستقلة دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثاً نور الدين بدوي لتشكيل حكومة يأمل أن تساعد على تهدئة المحتجين الذين يضغطون على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودائرته المقربة كي يتنحى.



وقال بوعلام عمورة أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم للصحافيين إن النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب والشعب قال "لا" للنظام. وتعهد بدوي بتشكيل حكومة شاملة من التكنوقراط في بلد يهيمن عليه المحاربون القدامى الذي شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، فضلاً عن العسكريين ورجال الأعمال. وقال رؤساء نقابات إنهم رفضوا الدخول في حوار عندما تواصل بدوي معهم.

ورفض الجزائريون الذين يتظاهرون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مبادرات بوتفليقة الذي تراجع عن الترشح لفترة جديدة بعد 20 عاماً في السلطة. وقال مسؤول بقطاع الطاقة إن عمالاً في أكبر حقل للغاز الطبيعي في البلاد نظموا إضراباً أمس الأحد للاحتجاج على تمديد الولاية الرابعة لبوتفليقة، في إشارة إلى اقتراح الرئيس البقاء في المنصب إلى حين إقرار دستور جديد.

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وقال مسؤول بشركة الطاقة الحكومية "سوناطراك" إن الإنتاج في حقل حاسي الرمل لم يتأثر.

والجزائر مورد مهم للغاز إلى أوروبا، خصوصاً إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وتعمل شركات أجنبية عديدة في البلاد بينها "بي بي" و"توتال" و"ريبسول".

ومنذ عودته من العلاج الطبي في سويسرا، خسر بوتفليقة (82 سنة) بعض حلفائه في الأيام القليلة الماضية، بينهم أعضاء كبار في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم. والاحتجاجات الجزائرية سلمية في الأغلب ولم يخرج الجيش من الثكنات ومن المتوقع أن يواصل دوره المؤثر من وراء الستار.