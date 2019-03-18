شكرا لقرائتكم ترامب يجدّد انتقاداته للسيناتور الراحل جون ماكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 18 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 16:40

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته للسيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، بعد تقارير افادت بتقديم أحد مساعديه ملفاً يتضمّن اتهامات بارتباط ترامب بروسيا عام 2016.



ونقل ترامب عن المحقق المستقل كين ستار قوله إنها "وصمة عار كبرى" لماكين أن يكون ساهم كما يبدو في نشر الملف الذي جمعه الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل، بتمويل من حملة المرشحة الديموقراطية للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون.

وجاء رد الفعل الغاضب من ترامب بعدما بثّت شبكة "فوكس نيوز" أن وثائق قضائية كُشفت أخيراً أظهرت تسريب مساعد لماكين الملف إلى مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) ووسائل إعلام.

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وواصل الرئيس هجومه، وكتب على "تويتر": "إذا كان جون ماكين - الأخير في صفه - مَن أرسل الملف المزيّف إلى مكتب التحقيقات الفيديرالي ووسائل الإعلام، على أمل أن يُنشر قبل الانتخابات. هو والديموقراطيون معاً فشلوا (كالعادة)، حتى الإعلام المضلل رفض هذه التفاهات".

وردّت ميغان، ابنة ماكين، على ترامب، وكتبت على "تويتر": "لن يحبّك أحد كما أحبّوا والدي". ودعت الرئيس إلى "قضاء مزيد من الوقت مع عائلته، بدل الهوس بوالدي على تويتر".

وكان ماكين الذي توفي عام 2018 نتيجة إصابته بسرطان في الدماغ، أحد أبرز معارضي ترامب، وأوصى بعدم حضوره جنازته. في المقابل وصف ترامب الذي لم يلتحق بالخدمة العسكرية، ماكين بأنه "ليس بطل حرب" بما أنه أُسر في فيتنام.