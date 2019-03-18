شكرا لقرائتكم نيوزيلندا تستذكر "أبطالاً" تصدّوا للجاني وعائلته تتحدث عن "تبدّله" بعد زيارته أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ويلينغتون - أ ف ب، رويترز - | منذ 19 ساعة في 18 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 09:11

أحيت نيوزيلندا الأحد ذكرى ضحايا المجزرة التي شهدها مسجدا بلدة كرايست تشيرش، فيما تشعر عائلة الجاني الأسترالي برنتون تارنت بأنها "محطّمة".



وقالت جدة تارنت لشبكة تلفزة استرالية: "نحن جميعاً مندهشون، ولا نعرف ماذا نقول. صعب قبول أن يفعل أحد أفراد عائلتنا شيئاً مشابهاً. الجميع منهار، محطّم، هذه هي الكلمة الملائمة". وتطرّقت الى زيارة تارنت أوروبا، قائلة: "أعتقد بأن هذا الصبي لم يتغيّر تماماً إلا منذ اللحظة التي سافر فيها إلى الخارج".

واشارت الجدة الى أن شقيقة تارنت ووالدته وُضعتا تحت حماية الشرطة، ولا يستطيع حتى أفراد العائلة الاتصال بهما.

وذكر عمّ تارنت أن العائلة علمت بما فعله عبر شاشات التلفزة، وتابع: "في البداية، قلت: لا، هذا ليس ممكناً، ولكن بعد ذلك رأيت صورته".

وقبل تنفيذه الهجوم، نشر تارنت (28 سنة) "بياناً" عنصرياً من 74 صفحة على "تويتر"، بعنوان "الاستبدال الكبير"، في إشارة إلى نظرية مؤامرة شائعة لدى أوساط اليمين المتطرف، تفيد بأن "الشعوب الأوروبية ستُستبدل" بشعوب غير أوروبية من المهاجرين.

وذكر انه أعدّ للمجزرة طيلة سنتين، مضيفاً انه قرر ارتكابها في نيوزيلندا كي يُبيّن أن "ما من منطقة في العالم بمنأى. الغزاة منتشرون على أراضينا، لا مكان آمناً، حتى أكثر الأماكن النائية".

وأشاد بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصفه بأنه "رمز لإحياء الهوية البيضاء"، كما بثّ الهجوم مباشرة على "فايسبوك".

لكن ميك مولفاني، القائم بأعمال ابرز موظفي البيت الأبيض، شدد على أن "الرئيس ليس ممّن يؤمنون بتفوّق العرق الأبيض"، وتابع: "لست أدري كم مرة نحتاج فيها أن نقول ذلك. ليس منصفاً وصف هذا الشخص بأنه مؤيّد لترامب. انه شخص مختلّ وشرير".

وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن أن مكتبها تلقى بيان تارنت قبل 9 دقائق من بدء المجزرة. وأضافت أن البيان "لم يتضمّن اسم مكان أو أي تفاصيل"، موضحة انها أبلغت أجهزة الأمن بالأمر بعد أقلّ من دقيقتين على تلقيه.

وحذف "فايسبوك" التسجيل المصوّر للمجزرة، لكنه لقي مشاركات كثيرة قبل ذلك على "يوتيوب" و"تويتر"، وواجهت مواقع للتواصل الاجتماعي صعوبة في سحب الصور. وتعهدت مسؤولة عن "فايسبوك" في نيوزيلندا "العمل على مدار الساعة لسحب المحتويات المخالفة"، فيما أعلن الموقع "سحب 1,5 مليون تسجيل مصوّر للهجوم في العالم، خلال الساعات الـ24 الأولى (للاعتداء)، أكثر من 1,2 مليون منها حُجبت أثناء التنزيل".

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على رغم ذلك، أعلنت أرديرن أن هناك "أسئلة تتطلّب أجوبة"، وزادت: "بذلنا كل ما في وسعنا لسحب أو حمل (المواقع) على سحب صور انتشرت بعد الهجوم الإرهابي".

ومع ارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 50، وفيما بدأت السلطات تسلّم رفات ضحايا إلى أسرهم، كشفت لائحة غير كاملة بالضحايا أن أعمارهم تتراوح بين 3 و77 سنة، وأن 4 نساء على الأقل في عداد القتلى. كما أن 34 جريحاً لا يزالون في مستشفيات.

وبين القتلى حسنية أحمد (44 سنة) التي ساعدت مصلّين على الفرار. وسُئل زوجها فريد أحمد هل يسامح الجاني، فأجاب: "طبعاً. أفضل شيء هو المسامحة والحب والحنان. سأقول له إنني أحبه بوصفه شخصاً، وإن لديه طاقة كي يكون شخصاً صالحاً وقادراً على انقاذ الناس بدل القضاء عليهم. أصلّي له ولا أحمل تجاهه أي ضغينة".

وتجمّع أنغليكانيون في كرايست تشيرش للصلاة عن نفس الضحايا، في كنيستهم التي يطلقون عليها اسم "كاتدرائية الكرتون" والتي شُيدت بعد زلزال ضرب المنطقة عام 2011. وقال الأب لورنس كيمبرلي: "بعد الهزات الأرضية تعلّمنا خلال الأوقات العصيبة أن ليس هناك أفضل من التضامن. آن الأوان لنفعل ذلك مجدداً. إننا متضامنون مع المسلمين".

وأعلنت الشرطة أن شرطيَين طاردا تارنت وقطعا الطريق على سيارته واعتقلاه. وقال مفوّض الشرطة مايك بوش: "هذان الشرطيان تصرّفا بشجاعة مطلقة. منعا سقوط مزيد من الضحايا وجازفا بحياتهما".

جاء ذلك بعدما تصدّى للجاني رجل افغاني الأصل يُدعى عبد العزيز (48 سنة)، وُصف بأنه "بطل" بعدما جازف بحياته لمواجهة القاتل، علماً ان 4 من أولاده كانوا معه في المسجد عندما حصل الهجوم.

وقال إنه جرى نحو تارنت خارج مسجد لينوود، وزاد: "كان يرتدي زيّ الجيش. لم أكن واثقاً ممّا إذا كان الطيب أم الشرير. وعندما شتمني عرفت أنه ليس الطيب". وروى ان تارنت عاد إلى سيارته لجلب قطعة سلاح جديدة، فتسلّل بين سيارات مركونة وتمكّن من السيطرة على قطعة سلاح كان المهاجم تركها لنفاد الذخيرة منها.

وأضاف: "صرخت فيه: تعال هنا. كنت أريد فقط أن يوجّه تركيزه عليّ". وتابع أن تارنت دخل المسجد، فتبعه ثم واجهه في النهاية مرة أخرى. وزاد: "عندما رآني وفي يدي البندقية، ألقى السلاح وجرى ناحية سيارته. وطاردته. جلس في سيارته وكانت البندقية في يدي. ألقيت بها عبر الزجاج وكأنها سهم. هذا أخافه، شتمني وانطلق بالسيارة".

وقال عبد العزيز: "عندما عدت إلى المسجد استطعت أن أرى أن الجميع كانوا خائفين جداً ويحاولون الاحتماء. قلت لهم: يا إخوة أنتم الآن في أمان، ذهب. هرب. ثم بكى الجميع".

كذلك شوهد نعيم رشيد (50 سنة)، وهو باكستاني الأصل، مندفعاً نحو تارنت، علماً انه كان في مسجد النور مع ابنه (21 سنة)، وسقط الاثنان مع القتلى.

كما قُتل داود نبي، وهو أفغاني الأصل عمره 71 سنة، وهو يحاول إنقاذ مصلّين في مسجد النور. وروى ابنه عمر ان والده فرّ من بلاده في سبعينات القرن العشرين، ويقيم منذ أكثر من 40 سنة في نيوزيلندا التي يصفها بأنها "قطعة جنة".